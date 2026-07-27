Lüleburgaz Kaymakamı'na ziyaret ve Pınarhisar'da Kur'an kursu

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

Işık, makamında Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ve dernek üyelerini kabul etti.

Ziyarette dernek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Işık, köy ve mahallelerdeki ihtiyaçları dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, el birliği ile vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.

Kaymakam Özderin'den ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

Özderin, 100. Yıl Camisi'nde devam eden kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Özderin, eğitim hayatlarında başarı diledi.

Özderin, kurs faaliyetlerine ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA