Lüleburgaz Kaymakamı'na ziyaret ve Pınarhisar'da Kur'an kursu
Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ve üyelerini kabul ederek mahalle ihtiyaçlarını dinledi, el birliğiyle hizmet sözü verdi. Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ise 100. Yıl Camisi'ndeki yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve kurstan bilgi aldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.
Işık, makamında Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ve dernek üyelerini kabul etti.
Ziyarette dernek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Işık, köy ve mahallelerdeki ihtiyaçları dinledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, el birliği ile vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
Kaymakam Özderin'den ziyaret
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.
Özderin, 100. Yıl Camisi'nde devam eden kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Özderin, eğitim hayatlarında başarı diledi.
Özderin, kurs faaliyetlerine ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.