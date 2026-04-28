Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Kırklareli Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, Kırklareli'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda Trakya'nın ilk tarım ve yerleşim alanlarından biri olarak köklü tarihiyle de önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı ve İstanbul'a yakınlığıyla stratejik bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Turan, "Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil, medeniyetimizin dünyaya açılan penceresidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak temel hedefimizdir. Bu potansiyeli planlı ve sürdürülebilir adımlarla daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından ilgili kurumlar tarafından sunum yapıldı.

Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sülçen'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Lüleburgaz'da yürütülen kamu yatırımları ve belediye projeleri hakkında Çırakoğlu, Yıldız ve Gerenli'den bilgi aldı.

İlçedeki kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Turan, Lüleburgaz'ın gelişimi için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı

Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, hayvan sağlığı, hastalıklarla mücadele stratejileri, aşılama programlarının takvimi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve işletme denetimleri gibi konular değerlendirildi.

Karaca, Kırklareli'nin hayvancılık potansiyelini korumak adına denetimlerin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin titizlikle sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
