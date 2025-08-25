Vali Turan, Rektör Ak'ı Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Ak, ziyarette Vali Turan'a akademik çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Turan da üniversitenin bölgesel kalkınmaya, bilimsel üretime ve toplumsal gelişime önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kırklareli Üniversitesi'nin şehir ile bütünleşen bir yapıda olduğunu ifade eden Turan, kentin ihtiyaçlarına yönelik projelere katkı sunan Rektör Ak ve personeline görevlerinde başarı diledi.

Ziyarette Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Hasan Tanrıseven, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de yer aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
