VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygularının hat safhada yaşandığını aktaran Özalp, yapılacak yardımların belediyede toplanacağını kaydetti.

İmece usulü toplanacak gıda ve nakdi yardımların ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Özalp, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

İstiridye mantarı üreticisine ziyaret

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, istiridye mantarı yetiştiricisi Mustafa Dönmez'i ziyaret etti.

Çakıllı beldesindeki mantar üretim alanını inceleyen Gürsu, üretim hakkında Dönmez'den bilgi aldı.

İstiridye mantarının da gıda sektöründe ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Gürsu, üretimin de son derece meşakkatli olduğunu belirtti.

Ekonomik açıdan diğer mantar çeşitlerine göre getirisinin de yüksek olduğunu anlatan Gürsu, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan üreticilere teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de bir mahalle ve 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni Mahallesi ile Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köylerine 30 Mart Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Ayrıca aynı gün Kırklareli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde de 09.00-12.00 saatlerinde kesinti yapılacak.