Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.C.Ö. ve B.Ç. tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlıların üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli O.C.Ö, ve B.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel