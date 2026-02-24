Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sırasında 220 gram skunk, 1 gram kokain ve uyuşturucu imalatı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.Y, L.B, M.F.S, S.Ç, S.B, V.A, Y.A, C.K, İ.A, S.B.K, A.A, M.N.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 220 gram skunk, 1 gram kokain, 9 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kenevir imalatı için kullanılan iklimlendirme sistemleri, gübre ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.A. adli kontrol şartıyla salıverildi, C.K, S.B.K. ve A.A. tutuklandı.

