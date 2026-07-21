Haberler

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalanmış, 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır.

Kırklareli'nde tır ile göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 34 DSS 992 plakalı tırın sürücüsüne "dur" ihtarında bulunmuş, Kapaklı köyü yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, tır sürücüsü Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
LGS sonuçları açıklandı, sıra tercih maratonunda: Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler

LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli?
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu