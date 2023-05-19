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Kırklareli'nde tır çarpması sonucu anneanne ve torunu hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kırklareli'nde tırın çarpması sonucu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Olay Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde meydana geldi.

Kırklareli'nde tır çarpması soncu anneanne ve torunu hayatını kaybetti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde tırın çarpması soncu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışana Mualla Demircan ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a, M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anneanne ve torunun cenazeleri savcının incelemesin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Kocasinan Güncel Haberler

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