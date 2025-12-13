Haberler

Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Sporun gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu anlatan Turan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatan aşığı bir kentte görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını diliyorum. Ben Giresunluyum ve Trabzon'da çalıştım, Eren Bülbül şehidimizin de memleketinde hizmet ettim. Allah bana da bize de en yüce mertebeyi, şehitlik mertebesini nasip eylesin, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi payidar olsun. Onun için bayrağımız yaşayacak, bayrağımız dalgalanacak, ezanımız susmayacak, vatanımız Allah'ın izniyle çok daha güzel yerlere gelecek."

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur da şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ile Belediye Başkanı Bulut, turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

24 takımın mücadele ettiği turnuva, 19 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
