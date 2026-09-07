Kırklareli'nde Geleneksel Lezzetler Tanıtıldı

17. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde odun ateşinde pişirilen yöresel lezzetler tanıtıldı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde kurulan alanda yakılan odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve üzüm pekmezi gibi kentin geleneksel tatları hazırlandı.

Hazırlanan lezzetler, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan ve alandaki vatandaşlara ikram edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, kentin kültürel değerlerinin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirterek bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA