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Kırklareli'nde vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırklareli'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
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Kırklareli'nde muharrem ayı dolayısıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından stant kurularak vatandaşlara aşure ikram edildi. Vali Uğur Turan da ziyarette bulundu.

Kırklareli'nde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce aşure geleneğini yaşatmak amacıyla İstasyon Caddesi'nde stant kuruldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da standı ziyaret ederek vakıf yetkilileriyle bir araya geldi.

Daha sonra hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, zaman zaman uzun kuyruk oluştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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