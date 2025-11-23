Haberler

Kırklareli'nde motosikletliler şehit Berkay Karaca'nın ailesine taziyede bulundu

Kırklareli'nde motosikletliler şehit Berkay Karaca'nın ailesine taziyede bulundu
Kırklareli'nde bir araya gelen motosikletliler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine başsağlığı diledi.

Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 500 motosikletli, Lüleburgaz ilçesinde bir araya geldi.

Grup, Türk bayrakları ile donatılan motosikletlerle şehir turu attıktan sonra Lüleburgaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine, grup temsilcileri tarafından Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ile Çanakkale Şehitliği'nden getirilen toprak verildi.

Motosikletliler, daha sonra şehit babası Nedim, annesi Nurdan ve ağabeyi Bünyamin Karaca'ya başsağlığı diledi. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
