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Kırklareli'nde meme kanserini yenen kadınlar erken teşhise dikkat çekti

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Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık etkinliğinde meme kanserini yenen kadınlar, erken teşhise dikkat çekmek için pembe kurdele ve balon dağıttı. Sağlık Müdürü, ülkemizde her yıl 32 bin kadına tanı konduğunu ve 16 kadından birinde görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Kırklareli'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan kadınlar, erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara pembe kurdele ve balon dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kırklareli Kanserle Savaş Derneği işbirliğinde İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazılı pankart açıldı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Erken teşhisin tedavi sürecindeki önemini vurgulayan Cerit, "Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olmakla birlikte kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ülkemizde de her yıl 32 bin kadına tanı konmakta, meme kanserinin 16 kadından birisinde görüldüğü tahmin edilmektedir." dedi.

Cerit, tüm kadınları düzenli sağlık taramalarını yaptırmaya davet etti.

Konuşmaların ardından meme kanserini yenen kadınlar, vatandaşlara pembe kurdele ve balon dağıtarak erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Bazı kadınlar da cadde üzerinde pembe renge boyanan bir ağaca balonlar ile dileklerini yazdıkları kağıtları astı.

Etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, Kırklareli Valiliği Özel Kalem Müdürü Merve Beypınar Giden, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ün eşi Kezban Eskitürk, Kırklareli Kanserle Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA
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