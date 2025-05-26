Kırklareli'nde Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşkınlık Yarattı

Kırklareli'nde Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşkınlık Yarattı
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Kırklareli'nin Kofcaz ilçesinde 26 Mayıs'ta karla karışık yağmur yağdı. Köy sakinleri bu mevsimde kar sürpriziyle karşılaşırken, sebze ve meyve bahçelerinin zarar görmesinden endişe duyuyor.

Kırklareli'nde Mayıs ayında kar yağdı

KIRKLARELİ - Kırklarelin'in Kofcaz ilçesinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.

Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde 26 Mayıs 2025 tarinde kar sürprizi yaşandı. Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı.

Köy sakinlerinden Özhan Kazan, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, şaşkınlığını gizleyemedi.

Özhan, bu mevsimde kar yağmasına şaşırırken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin zarar göreceği konusunda endişelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - Güncel
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