Haberler

Kırklareli'nde kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sütlüce köyü yakınlarında kişi ya da kişilerce geniş bir alana dökülen kimyasal atıkların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pınarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Atıkların kimyasal nitelikte olması nedeniyle ekipler yangına köpükle müdahale etti. İtfaiye personelinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

AFAD ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak yanan malzemenin türünün tespiti için çalışma yürütüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA
Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans

Süper Lig'in devlerine şimdiden göz kırptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu

Dere kenarında yürek burkan manzara! Suyun içinde hareketsiz bulundu
Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

ABD ordusunun gözbebeği, alevler içinde kaldı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor

Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta tam 20 gol oldu
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

Yine dört ayağının üstüne düştü
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz