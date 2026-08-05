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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama

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Kırklareli'nde kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ihbar üzerine Babaeski ilçesindeki otoyol gişelerinde 61 KH 513 plakalı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, kasada 1 Afganistan ve 8 Somali uyruklu olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aramada, şişme bot, kürek ve bot şişirme pompası ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kamyonete de el konuldu.

Kaynak: AA
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