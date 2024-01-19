Kırklareli'nde Kaçak Yolla Getirilen 12 Güvercin Ele Geçirildi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen 12 güvercini Lüleburgaz gişelerinde durdurdu. Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu aracı Lüleburgaz gişelerinde durdurdu.
Aramada, aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.
Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.