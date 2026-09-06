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Kırklareli'nde güvenlik toplantısı

Kırklareli'nde güvenlik toplantısı
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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekçioğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri, kaçakçılık, siber suçlar, dolandırıcılık, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca sınır güvenliği, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, okul çevrelerinin emniyeti, orman yangınları ile yaz ve deniz turizmi tedbirleri, HAYAT 112 uygulaması ile Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve birimlerce yürütülen çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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