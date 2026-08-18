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Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

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Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri ele alındı. Vali, encümen üyelerinin başarılı çalışmalarına vurgu yaparak vatandaşlara en iyi hizmet için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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