Haberler

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde restoran, kafe ve çiğ köftecilerde gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptı. Müdür Gökhan Karaca, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde restoran, kafe ve çiğ köftecilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edilerek, gıda saklama şartları ve hijyen koşulları inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

İşletmelerin hijyen ve mevzuat kurallarına uyumunun toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını aktaran Karaca, vatandaşların herhangi gibi bir olumsuzluk karşısında il ve ilçe müdürlüklerine ulaşmalarını istedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada