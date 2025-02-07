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Kırklareli'nde Gıda Denetimleri ve Kanola Gelişim İncelemeleri

Kırklareli'nde Gıda Denetimleri ve Kanola Gelişim İncelemeleri
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Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kasap ve şarküterilerde gıda ürünlerini denetleyerek gramaj ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ayrıca, Pınarhisar'da kanola bitkilerinin gelişim süreci incelendi ve herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Kırklareli'nde kasap ve şarküteriler denetlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak ürünlerin etiketlerini kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kanola gelişimleri incelendi

Pınarhisar'da dönemsel gelişim gösteren kanola bitkilerinin gelişimi incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal inceleme faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Mevsim itibarıyla gelişim sürecindeki kanola alanlarının kontrol edildiğini aktaran Karaca, bitkilerde herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Karaca, düzenli periyotlarla bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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