Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler K.Y. ve V.Ö'nün, Kofçaz ilçesi Kocatarla köyü ile kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 kilo 347 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, saksılara ekilmiş 9 kenevir tohumu, iklimlendirme sistemleri, aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve soğutma düzenekleri ile 1 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, esrar öğütücü ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA