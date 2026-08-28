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Kıyıköy'de Kaybolan Genç İçin Arama Sürüyor

Kıyıköy'de Kaybolan Genç İçin Arama Sürüyor
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Kırklareli Kıyıköy'de denize giren 20 yaşındaki A.B., dalgalara kapılarak kayboldu. Üç gündür Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma, balıkçılar ve BAKUT ekipleri tarafından havadan ve karadan aranıyor. Ailenin bekleyişi sürüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları üç gündür sürüyor.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotor kullanılarak, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

A.B'nin yakınları da bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy'de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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