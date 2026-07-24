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Kırklareli'nde yerli yulaf tohumlarıyla tarla günü

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Kırklareli'nde tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ekilen "Kuşak", "Küçükyayla", "Elmas" ve "Hasköy" adlı yulaf çeşitlerinin demonstrasyonuna yönelik çalışma tamamlandı.

Çiftçi Mert Bora'ya ait tarlada oluşturulan deneme alanında düzenlenen törenle 4 yulaf çeşidi hasat edildi.

Kuşak çeşidinden dekarda 365, Küçükyayla 520, Elmas 560 ve Hasköy çeşidinden ise 500 kilogram verim elde edildi.

Etkinlikte üreticilere, yerli tohumların bölge iklimi ve toprak yapısına sağladığı uyum, hastalıklara karşı gösterdiği direnç ve yüksek verim potansiyeli hakkında teknik bilgi verildi.

Kaynak: AA
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