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Kırklareli'nde balya makinelerine yangın yasağı

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Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin bugün gündüz çalışması yasaklandı.

Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin bugün gündüz çalışması yasaklandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, meteorolojik veriler doğrultusunda tedbirler alındığı belirtildi.

Kentte biçilmiş hububat alanlarında 12.00-20.00 saatleri arasında balya makineleri ile balya bağlama işlemlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, belirtilen saatlerde yasağa aykırı olarak balya bağlanması halinde, İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirin bugün geçerli olduğu belirtilerek, tüm vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA
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