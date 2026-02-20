Haberler

Kırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı

Güncelleme:
Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı. Tarım alanlarında güzel görüntüler oluştu ve arılar polen toplarken, vatandaşlar bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Kızılcıkdere köyü yakınlarında ağaçların dallarını kaplayan çiçekler, tarım alanlarında güzel görüntüler oluşturdu.

Arıların da açan çiçeklerden polen topladığı görüldü.

Bazı vatandaşlar ağaçları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Mehmet Çıldır, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını söyledi.

Havanın ısınmasıyla doğanın canlandığını ifade eden Çıldır, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla tarım alanlarında seyrine doyumsuz manzaralar oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
