Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü
Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde hasat sonrası çıkan anız yangını, askeri mühimmat deposuna sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dekar tarım arazisi kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızılcıkdere köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan askeri mühimmat deposuna sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran