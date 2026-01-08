Haberler

Kırklareli'nde adliye lojmanı tapu teslim töreni yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli'nde, 46 dairelik adliye lojmanının tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Tapu Müdürü Taci Sayın, teslimatın ardından projeye destek veren Adalet Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı tapu teslim töreni düzenlendi.

Tapu Müdürü Taci Sayın, müdürlük binasında düzenlenen törende lojman tapularını Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a teslim etti.

Taşkoparan, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle kentte 46 dairelik adliye lojmanı yapıldığını söyledi.

Yeni lojmanların hayırlı olmasını dileyen Taşkoparan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
