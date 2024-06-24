Üye Girişi
Haberler

Kırklareli, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'nın saklı cenneti olarak bilinen Kırklareli, tarihi, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle Kurban Bayramı tatili boyunca birçok yerli ve yabancı turisti ağırladı. İğneada, Kıyıköy ve Dupnisa Mağarası gibi turistik bölgelerdeki oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli, tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve gastronomisiyle Kurban Bayramı tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Dupnisa Mağarası ve Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesi gibi birçok tarihi ve doğal cazibe merkeziyle kent, sakin tatil arayanların tercihi oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine son yıllarda kentin yerli ve yabancı turistlerin tercihi haline geldiğini söyledi.

İlin zengin ekosisteminin olduğunu vurgulayan Şen, tatillerini Kırklareli'nde geçiren ziyaretçilere teşekkür etti.

Kentin turizm markası olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini anlatan Şen, "İstanbul'a sadece 2,5 saat mesafedeki Kırklareli, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Bundan sonraki dönemde de ziyaretçilerimizi kentimize bekliyoruz. Bölgemizin turizme açık tek mağarası Dupnisa'ya 15 bin civarında ziyaret gerçekleşti. Özellikle İğneada ve Kıyıköy'e ciddi manada turist geldi. Bu bölgelerdeki otellerimiz yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kırklareli Kıyıköy İğneada turist Tatil Turizm Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

25 Haziran Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Haziran burç yorumları nedir? 2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title