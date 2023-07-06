Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik denetimlerini sürdürüyor

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 215 aracı kontrol etti. Sürücülere yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları, cep telefonu ile görüşme yapmamaları gibi konularda bilgi verildi. Lüleburgaz ilçesinde ise yıldız yaz kampı başvuruları başladı. 10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalanabileceği kamp için başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 215 aracı kontrol etti.

Kontroller araç sürücülerine yorgun ve uykusuz halde araç kullanmamaları, seyahat boyunca yolcular da dahil emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, her iki saatte bir 10 dakika mola vermeleri gibi konularda bilgi verildi.

Yıldız yaz kampı başvuruları başladı

Lüleburgaz ilçesinde yıldız yaz kampı başvuruları başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek yaz kampı 10 Temmuz - 1 Eylül arasında Lüleburgaz Kent Ormanında gerçekleştirilecek.

10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalanabileceği kamp için başvuruları 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Başvurular, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisindeki sosyal destek hizmetleri müdürlüğüne yapılabilecek.