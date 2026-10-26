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Kırklareli İnece'de Mahallemde Hareket Var etkinliğinde fiziksel aktivite vurgulandı

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Kırklareli'nin İnece beldesinde Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, fiziksel aktivitenin her dönemde önemli olduğunu belirterek hareket bilincini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırklareli'nin İnece beldesinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda "Hareketli Yaşam, Sağlıklı Gelecek" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında İnece beldesinde düzenlenen etkinlikte fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivitenin hayatın her döneminde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Cerit, toplumda hareket bilincini artırmak ve vatandaşları düzenli fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade ederek, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aylin Can ile Kırklareli İneceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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