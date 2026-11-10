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Kırklareli İl Müftüsü Işıldar, yeni görevinde Rektör Ak'ı ziyaret etti

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Kırklareli Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ak, yeni görevinde başarı dileyip kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini belirtti; Işıldar da üniversiteyle uyum içinde çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kırklareli Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar'ın da eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Işıldar ve Dündar'a teşekkür etti.

İl Müftüsü Işıldar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ak, "Kırklareli'mizin manevi ve kültürel hayatına katkı sunacak tüm çalışmalarda kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz. Sayın Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Işıldar da misafirperverliğinden dolayı Rektör Ak'a teşekkür ederek, kentte yürütülecek hizmetlerde üniversite ile uyum içerisinde çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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