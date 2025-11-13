Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi 'Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma' Projesi'ne Destek Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli İl Genel Meclisi 'Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma' Projesi'ne Destek Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, 'Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma' Projesi için teknik ve maddi destek talebini değerlendirdi. Meclis Başkanı Hakan Geriş, projenin Kırklareli için önemini vurguladı ve projenin Kırklareli Belediyesi tarafından hazırlanacağını açıkladı.

Kırklareli İl Genel Meclisi "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma" Projesi'ne istenen desteği değerlendirmeye aldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı dokuzuncu birleşimde, bir önceki toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Kırklareli Belediyesince planlanan "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma" Projesi'ne ilişkin teknik ve maddi destek talebi görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, konuşmasında, Kırklareli koruma amaçlı imar planı kentsel sit alanına ayrılan bölgede Kırklareli Belediyesi'nin mahallenin dokusuna uygun sokak sağlıklaştırması yapmayı planladığını belirtti.

Yayla Mahallesi'nin Kırklareli için önem taşıdığını ifade eden Geriş, projenin de çok kıymetli olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi'nden teknik ve maddi destek istendiğini bildiren Geriş, "İnşallah Yayla Mahallesi için düşünülen proje çok kıymetli. Projeye de öncülük etmek beni heyecanlandırıyor. Proje inşallah yapılır ve bitmiş halini de görürüz. Projenin bizim tarafımızdan hazırlanması isteniyor. Biz projesini hazırlatacağız, Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeyi tamamlayacak." şeklinde konuştu.

Gündem maddesi oy birliği ile meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy sınırlarında bulunan derenin çevresinde bulunan hayvan çiftlikleri tarafından hayvansal ve kimyasal atık atıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda, komisyon üyelerinin bölgede çalışma yaptığı, dere yatağında fazla miktarda hayvansal atığın tespit edildiği, konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ihbar yapıldığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.