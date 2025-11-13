Kırklareli İl Genel Meclisi 'Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma' Projesi'ne Destek Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli İl Genel Meclisi "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma" Projesi'ne istenen desteği değerlendirmeye aldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı dokuzuncu birleşimde, bir önceki toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Kırklareli Belediyesince planlanan "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma" Projesi'ne ilişkin teknik ve maddi destek talebi görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, konuşmasında, Kırklareli koruma amaçlı imar planı kentsel sit alanına ayrılan bölgede Kırklareli Belediyesi'nin mahallenin dokusuna uygun sokak sağlıklaştırması yapmayı planladığını belirtti.

Yayla Mahallesi'nin Kırklareli için önem taşıdığını ifade eden Geriş, projenin de çok kıymetli olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi'nden teknik ve maddi destek istendiğini bildiren Geriş, "İnşallah Yayla Mahallesi için düşünülen proje çok kıymetli. Projeye de öncülük etmek beni heyecanlandırıyor. Proje inşallah yapılır ve bitmiş halini de görürüz. Projenin bizim tarafımızdan hazırlanması isteniyor. Biz projesini hazırlatacağız, Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeyi tamamlayacak." şeklinde konuştu.

Gündem maddesi oy birliği ile meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy sınırlarında bulunan derenin çevresinde bulunan hayvan çiftlikleri tarafından hayvansal ve kimyasal atık atıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda, komisyon üyelerinin bölgede çalışma yaptığı, dere yatağında fazla miktarda hayvansal atığın tespit edildiği, konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ihbar yapıldığı bilgisine yer verildi.