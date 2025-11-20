Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi'nden Yeni İmar Planı Onayı

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize'deki Evrencik köyünde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı yapılması için imar planı çalışmalarını onayladı. Ayrıca, Pehlivanköy'de yaşanan elektrik kesintilerinin nedenini araştırmak için önerge verildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı yapılmasına ilişkin imar planı çalışmalarını onayladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen 14. birleşimde, kasım ayı 13. toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Vize ilçesine bağlı Evrencik köyüne tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı yapılmasına ilişkin nazım imar planı ve uygulama imar planı yapılması konusu görüşüldü.

Konuya ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporda, nazım imar planı ve uygulama imar planı yapılmasının uygun olduğu görüşü bildirildi.

Komisyonun olumlu görüş belirtmesi üzerine gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Elektrik kesintileri nedenlerinin araştırılması istendi

Meclis üyesi Tunahan Sinan Gök, Kırklareli Valiliğince cevaplandırılmak üzere Pehlivanköy ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasına ilişkin önerge verdi.

Gök, önergesinde, ilçede uzun süredir hava koşullarından bağımsız sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek, söz konusu kesintilerin özellikle hayvancılık faaliyetlerin yoğun olduğu süt sağım ve depolama saatlerinde vatandaşların maddi zarara uğramasına neden olduğunu kaydetti.

Kesintiler nedeniyle elektronik cihazların hasar gördüğünü, zaman zaman gıda ürünlerinin bozulduğunu ve günlük yaşamın önemli ölçüde olumsuz etkilediğini ifade eden Gök, enerji kesinti sebeplerinin araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesini talep etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Haberler.com
