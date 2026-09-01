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Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Toplantıları Başladı

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Kırklareli İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarında ağustos tutanakları kabul edilirken, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyetine Sibel Bal seçildi. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması komisyona havale edildi, toplantı kapalı oturumla sürdü.

Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı toplantılarına başladı.

Meclis binasında Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak ağustos ayına ait tutanak özetleri okunarak kabul edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, Kırklareli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak kişinin Sibel Bal olması kararlaştırıldı.

Aynı zamanda İl Özel İdaresi makine parkında bulunan bazı ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması teklifi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kapalı oturumla devam etti.

Kaynak: AA
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