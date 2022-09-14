Kırklareli haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberi... Lüleburgaz ilçesinde okul servisleri denetlendi. Lüleburgaz ilçesinde okul servisleri denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri okul çevrelerinde servis şoförlerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Polis ekipleri, servislerde bulunması gereken donanım, öğrenci sayısı ile belgeleri kontrol etti. Elektrik kesintisi Vize'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Akpınar köyüne 15 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek. Söz konusu kesintisi 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak. Hükümet konağı yapılacak Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye hükümet konağı yapılacağını bildirdi. Gün, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet konağı ihale sürecinin TOKİ tarafından başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçede hükümet konağı yapılması talimatı üzerine çalışmaların hızla yürütüldüğünü ifade eden Gün, 5 Ekim tarihinde ihale sürecinin sona ereceğini aktardı. Gün, en kısa zamanda inşaata başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Hicran Süngü Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Hisarcık Hükümet Güncel Haberler

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