Kırklareli gündem haberi | ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'nde vize kapasitesi artırıldı

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'nde vize kapasitesi artırıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinde vize işlemleri, 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Konsolosluk İşleri Bölümünden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, vize işlemlerinin hızlandırılması için yeni yerleşkede kapasiteyi artırdıklarını söyledi. Howell, "Vize başvurusu için 1 yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, faaliyetlerini artık yapımı tamamlanan Çukurambar'da bulunan yeni hizmet binasında sürdürecek. Önceki gün resmi açılışı yapılan büyükelçilik yerleşkesinin konsolosluk hizmetleri binası, basın mensuplarına tanıtıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri Bölümü'nden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, vize başvurularının alındığı alanları basın mensuplarına gezdirerek bilgi verdi. Vize başvurusuna gelen kişilerin beklemesi için düzenlenen alanı anlatan Howell, diğer büyükelçilikteki küçük bekleme alanlarının yeni binada büyük ve konforlu olmasına önem gösterdiklerini vurguladı. Başvuruların yapıldığı alana giriş yolunda kullanılan mermerlerin Türk mermeri olduğunu söyleyen Howell, girişte ise Ukraynalı ve Kanadalı 2 tasarımcı tarafından Anadolu ile Türk motifleri kullanılarak geliştirilen önemli eser bulunduğunu kaydetti.

Howell, bekleme süreleri ve şikayetlerin sadece Türkiye'ye özgü olup olmadığına ilişkin de "Ne yazık ki bu küresel bir sorun. Çünkü pandemi her yerde görüldü. Çünkü tüm ülkelerde kapanmalar ve karantinalar oldu. Çünkü seyahat edemedik, dünya genelinde birçok büyükelçiliğimizde kaynak eksikliğiyle karşılaştık ve başvuru sahiplerinden ve müşterilerden gelen ve bizleri bekleyen büyük bir iş yığılması söz konusu. Dolayısıyla bu küresel bir mesele. Yarın başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Bu ay çalışmalarımızı artırıyoruz ve 1 Ekim itibarıyla tam kapasiteyle çalışıyor olacağız. Ancak ilk başvuru sahipleri yarın gelecek" dedi.