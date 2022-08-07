Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentin gelişmesi ve kalkınması için kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ekici ve Kayan daha sonra kentteki yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Pınarhisar Belediyesi yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Erol Olgaçlı Caddesinde devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin üst yapısı kadar alt yapısına da önem verdiklerini ifade eden Talay, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

11. Geleneksel Gençlik Festivali

Pınarhisar'da 11. Geleneksel Gençlik Festivali düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, 26, 27, 28 ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalde çok sayıda sanatçının sahne alacağını belirtti.

Salgın nedeniyle bir süre ara verilen festivalin bu yıl yeniden düzenlendiğini ifade eden Talay, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Festivallerinde kentlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu bildiren Talay, "Festivalimizde Gencer Savaş, Gökhan Akar, Emre Büyükkoru, Ceza, Betül Demir ile Fatma Turgut sahne alacak. Vatandaşlarımızın büyük bir heyecan ile beklediği festivalimizi yeniden düzenlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.