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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, araçların çarpışmaları ve devrilmeleri yer aldı.

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla son bir ayda yaşanan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, araçların çarpışmaları ve devrilmeleri yer aldı. En dikkat çekici kaza, Lüleburgaz Devlet Hastanesi kavşağında, aynı noktada birkaç otomobilin kontrolünü kaybedip devrilmesi oldu. Kent merkezinde hafif ticari araçlar, otomobiller ve bisikletlerin karıştığı kazalar da görüntülenirken, TOKİ Kavşağı'nda otomobil ile bisikletlinin çarpışması da kameralara yansıdı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanarak, "Unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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