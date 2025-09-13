Kırklareli'de Yöresel Lezzetler Bağ Bozumu Şenliklerinde Tanıtıldı

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfaklarına özgü yöresel yemek ve tatlılar tanıtıldı.

Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, mısır unuyla yapılıp pekmezle tüketilen "kaçamak", bulgur, pirinç ve ekşimik ile yapılan "Pomak böreği", kıymalı "Boşnak böreği", haşlanan ciğer ile yapılan "ciğer aşı" ile süt ve yumurta ile yapılan Arnavut tatlısı "Kaymaçina" hazırlandı.

Etkinliğe katılanlar, tatlı ve yemeklerin yapılışını ilgiyle izledi. Hazırlanan yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, programda yaptığı konuşmada, Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfağına ait yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti.

Unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasları geleceğe aktarmak istediklerini ifade eden Ertaş, geçmişin lezzetlerini her zaman yaşatmak istediklerini söyledi.

Hazır yemeklerin artmasıyla genç nesillerin eski lezzetleri tanıyamadığını aktaran Ertaş, "Bağ bozumu şenliklerinde unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi, somut olmayan kültürel varlıkları geleceğe aktarmak adına tanıtmaya gayret ediyoruz. Hepsi bir damak tadı, aslında hepsi yerel ürünler. Çocuklarımız fast food denilen bir kültür ile büyüyor. İstiyoruz ki geçmişin damak tadını yakalayalım." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile vatandaşlar katıldı.