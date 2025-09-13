Haberler

Kırklareli'de Yöresel Lezzetler Bağ Bozumu Şenliklerinde Tanıtıldı

Kırklareli'de Yöresel Lezzetler Bağ Bozumu Şenliklerinde Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfaklarına ait yöresel yemekler sergilendi. Kent Konseyi, etkinlikle unutulmaya yüz tutan kültürel mirasları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfaklarına özgü yöresel yemek ve tatlılar tanıtıldı.

Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, mısır unuyla yapılıp pekmezle tüketilen "kaçamak", bulgur, pirinç ve ekşimik ile yapılan "Pomak böreği", kıymalı "Boşnak böreği", haşlanan ciğer ile yapılan "ciğer aşı" ile süt ve yumurta ile yapılan Arnavut tatlısı "Kaymaçina" hazırlandı.

Etkinliğe katılanlar, tatlı ve yemeklerin yapılışını ilgiyle izledi. Hazırlanan yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, programda yaptığı konuşmada, Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfağına ait yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti.

Unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasları geleceğe aktarmak istediklerini ifade eden Ertaş, geçmişin lezzetlerini her zaman yaşatmak istediklerini söyledi.

Hazır yemeklerin artmasıyla genç nesillerin eski lezzetleri tanıyamadığını aktaran Ertaş, "Bağ bozumu şenliklerinde unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi, somut olmayan kültürel varlıkları geleceğe aktarmak adına tanıtmaya gayret ediyoruz. Hepsi bir damak tadı, aslında hepsi yerel ürünler. Çocuklarımız fast food denilen bir kültür ile büyüyor. İstiyoruz ki geçmişin damak tadını yakalayalım." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Erdoğan, Özgür Özel'e bu görüntüyü sordu: Ne diyorsun?
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.