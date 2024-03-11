Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de sağlık yatırımları devam ediyor

Güncelleme:

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı. Vali Ekici, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi. Yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, hizmetlerin süreceğini kaydetti. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de temeli atılan bina hakkında teknik bilgi verdi. Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı. Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Tarımsal üretimin önemine değinen Karaca, üretim faaliyetlerinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Pehlivanköy'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. TEKNOFEST'te 15 proje ön elemeden geçti. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilçeden başvuran 15 projenin ön elemeden geçtiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi.

Yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, hizmetlerin süreceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de temeli atılan bina hakkında teknik bilgi verdi.

Duanın ardından binanın temeli atıldı.

Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Tarımsal üretimin önemine değinen Karaca, üretim faaliyetlerinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından şube müdürleri tarafından sunum yapıldı.

Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Pehlivanköy'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Cengiz, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay ile kurul üyesi kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbirler görüşüldü.

TEKNOFEST'te 15 proje ön elemeden geçti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilçeden başvuran 15 projenin ön elemeden geçtiğini bildirdi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST'te ilk aşamayı başarıyla geçen öğrencileri tebrik etti.

Kıyıköy Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Vize Anadolu Lisesi'nden öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te yarışacağını ifade eden Akdemir, emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Birol Ekici Kırklareli Alpullu Çocuk Vize Tarım Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli? Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title