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Kırklareli'de PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyelerine operasyon

Kırklareli'de PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyelerine operasyon

Güncel Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 4 şüphelinin yanı sıra 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu. Faaliyetlerde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

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