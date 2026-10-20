Kırklareli'de KLÜ 31 fidan dikti, Vize'de çocuklar için saha taraması yapıldı

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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ), 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında çevre ve iklim değişikliği farkındalığını artırmak amacıyla "COP31 İçin 31 Fidan" projesi hayata geçirildi.

Kayalı Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına dikkat çekildi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının öneminin vurgulandığı programda, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Üniversitenin çevreye duyarlı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Saha taraması yapıldı

Kırklareli'nde çocukların güvenliğinin sağlanması ve risk altındaki çocukların tespit edilmesine yönelik saha taraması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında denetim ve tarama çalışması yaptı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, çocukların haklarının korunması, güvenli ortamların sağlanması ve olası risklerin önlenmesine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: AA