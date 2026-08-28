Kırklareli'nde yasak denize girdiler, 3 kişi kurtarıldı 1 kişi kayıp

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde yasak olmasına rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı olayda kaybolan Arda B.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kırklareli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ve Vize ilçelerinde önceki gün tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yasak kararına rağmen Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 4 kişilik arkadaş grubu halk plajında denize girdi. Dalgalı denizde gençlerin sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar da gençlerin kurtarmak için denize açıldı. Yapılan çalışmada 2 kişi Sahil Güvenlik, 1 kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Arda B.'ye ise ulaşılamadı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KUTARILMA ANLARI KAMERADA

Bu arada 3 kişinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dev dalgalar arasında bulunan 3 kişiyi kurtarmak için botla bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu kişilere can yeleği ve simit attı. Bu sırada denize giren ekipler ile balıkçılar, dalgalar arasında zor anlar yaşayan 3 kişiden genç bir kızı büyük mücadele vererek kıyıya çıkardı. Genç kızın kurtarıldığı anlar kıyıda bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARDA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Arda B.'yi arama çalışmaları 3'üncü günde de sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın havadan helikopter, denizden botlar, jandarmanın dron ve AFAD ekiplerinin de karadan sürdürdüğü çalışmalardan şu ana kadar henüz bir sonuç alınamadı. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da arama kurtarma çalışmalarını takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Vize Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına uyarısının ardından bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada.

"Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 28 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı