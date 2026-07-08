Başsavcıdan 15 Temmuz Gazisi'ne ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir de hazır bulundu.

Başsavcı Taşkoparan, ziyarette Altıntaş'a Türk bayrağı verdi.

Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Taşkoparan, o gece şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralı gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.