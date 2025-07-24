Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret etti ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Açıklamada, Bulut'un kentte yapılması planlanan altyapı projesi hakkında Kurum'a bilgi verdiği belirtildi.

Bulut, daha sonra İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de bulundu.?

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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