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Kırklareli Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti.

Bulut, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ı da ziyaret ederek, Kırklareli'nde yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bulut, ziyarette, devam eden ve planlanan projeleri anlattı.

Kaynak: AA
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