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Yayla Şenlikleri Ritim ve Halk Oyunlarıyla Sürüyor

Yayla Şenlikleri Ritim ve Halk Oyunlarıyla Sürüyor
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Kırklareli'ndeki 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde ritim grupları ve halk oyunları gösterileri yapıldı; Belediye Başkanı Derya Bulut, katılımcılara teşekkür etti. Şenlik yarın sona erecek.

17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri sürüyor.

Yayla Mahallesi'nde??????? düzenlenen şenlikler kapsamında Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritim Grubu sahne aldı.

Ardından Kırklareli Kent Konseyi Hür Kadınlar Ritim Grubu sahne aldı, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritim Grubu'nu Kırklareli'nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Trakya'nın kültürünü, sanatını ve kardeşlik ruhunu bu tür etkinliklerle daha da pekiştirdiklerini belirten Bulut, festivale katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Şenlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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