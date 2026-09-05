Haberler

İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi

İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bölgede duman veya yangın görülmezken patlamaların kaynağı henüz belirlenemedi. İran Öğrenci Haber Ağı ise ABD'nin Hark Adası kıyısındaki küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

BÖLGEDE DUMAN VE YANGIN GÖRÜLMEDİ

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu. Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.  İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. 

Kaynak: AA
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Belediye önünde şafak vakti hareketlilik! Polis kuş uçurtmuyor
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı