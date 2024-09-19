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Kırklareli'de Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri Başladı

Kırklareli'de Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri Başladı
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Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, Dingiloğlu Parkı önünde yapılan kortejle başladı. Şenlikler, yöresel kıyafetlerle yürüyen gençlerin ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle renkleniyor. Belediye Başkanı Derya Bulut, üreticilere teşekkür ederek, bağ bozumunun önemine vurgu yaptı. Şenlikler boyunca konserler, gösteriler ve paneller düzenlenecek.

KIRKLARELİ'de düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı.

Kırklareli Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisini düzenlediği Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Dört gün sürecek şenliklerinin açılışı Dingiloğlu Parkı önünde oluşturulan kortejin tarihi Yayla Mahallesi'ne yürümesiyle başladı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte yöresel kıyafet giyen genç kızlar, üzüm taşıdı. Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ise gösteri yaptı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, 2 yıl aradan sonra şenliği düzenlediklerini belirterek, şenliğe katılan üreticilere teşekkür etti. Bağ bozumunun üreten el, çalışan eller, alın teri, emek, nasırlı eller demek olduğunu söyleyen Bulut, "Yine bu bayrak altında, yeni Türkiye Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü içerisinde, yine Kırklareli'mizin en güzel mahallelerinden Yayla Mahallesi'nde keyifle bundan sonraki yıllarda da 16'ncısı, 26'ncısı, 56'ncısı 106'ncısı kutlanacak. Bağ bozumunun bereketi inşallah gelecek nesillere de aktarılması temennisiyle, bugün itibarıyla başlayan şenliklerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Bu bayrağın altında bu coşkuyu hep birlikte kutlamamıza, yaşamamıza vesile olan başta gazimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları tüm gazilerimize selam olsun. Ruhları şad olsun, tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Pazar gününe kadar sürecek şenliklerde, konserler, gösteriler ve paneller düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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